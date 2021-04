Facebook ha speso 23 milioni di dollari per la sicurezza di Zuckerberg (Di martedì 13 aprile 2021) La società di Menlo Park ha investito la somma nel 2020 per garantire la sicurezza del suo amministratore delegato e della sua famiglia, giustificandola con il clima politico degli Stati Uniti e le numerose minacce ricevute dal fondatore della piattaforma Il fondatore e ad di Facebook, Mark Zuckerberg (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)Facebook ha speso oltre 23 milioni di dollari durante il 2020 per garantire la sicurezza del suo amministratore delegato Mark Zuckerberg dopo che le revisioni annuali sulla sicurezza effettuate dalla società di Menlo Park hanno individuato numerose “minacce specifiche per il signor Zuckerberg”. Lo si apprende da una dichiarazione consegnata alla Securities ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La società di Menlo Park ha investito la somma nel 2020 per garantire ladel suo amministratore delegato e della sua famiglia, giustificandola con il clima politico degli Stati Uniti e le numerose minacce ricevute dal fondatore della piattaforma Il fondatore e ad di, Mark(foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)haoltre 23didurante il 2020 per garantire ladel suo amministratore delegato Markdopo che le revisioni annuali sullaeffettuate dalla società di Menlo Park hanno individuato numerose “minacce specifiche per il signor”. Lo si apprende da una dichiarazione consegnata alla Securities ...

Advertising

alex_orlowski : Facebook ha speso 23 milioni di $ per la sicurezza di Zuckerberg nel 2020. Sapete quanto ha speso contro l’… - SusannaCeccardi : Solidarietà e sostegno al Capitano che domani mattina alle 9.30 sarà di nuovo in tribunale a Catania, accusato di “… - dunters : Facebook ha speso 23 milioni di dollari per la sicurezza di Zuckerberg - goldenjoe75 : Facebook ha speso 23 milioni di dollari per la sicurezza di Zuckerberg - setteBIT : Se Apple x Tim Cook ha speso in totale $ 1.018.195 nel 2020 x la sua sicurezza -