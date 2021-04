Evento Apple il 20 aprile? Siri sembra anticiparloHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021)che finalmente ci siamo: il prossimopotrebbe avere una data ufficiale. Manca ancora la conferma da parte della casa di Cupertino, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero interessante: chiedendo delucidazioni ariguardo i prossimi eventi, l’assistente vocale ha cominciato a fornire indicazioni precise su unpianificato per il prossimo 20nell’Park. Si tratta quindi di una vera e propria conferenza preregistrata e non del lancio di nuovi prodotti tramite comunicato stampa, ipotesi ventilata negli ultimi giorni a causa dell’assenza di annunci da parte di. Allo stato attualechenon fornisca più questa risposta – segno che ...

Tutti stanno aspettando un invito per undal mese di marzo e ora l' anticipazione arriva da Siri : secondo l' assistente vocale il prossimo keynotesi svolgerà martedì 20 aprile . Alla domanda "Quando sarà il prossimo ...... A pochi minuti di distanza dalla pubblicazione del rumor sul possibile evento Apple di Aprile, emerge un rapporto molto interessante incentrato su Apple TV. A quanto pare, per la prossima ...Siri pare abbia fatto la spia e rivelato quando ci sarà il prossimo evento di Apple. Dichiara il 20 di aprile per presentare nuovi prodotti ...