Evento Apple il 20 aprile? Siri sembra anticiparloHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) sembra che finalmente ci siamo: il prossimo Evento Apple potrebbe avere una data ufficiale. Manca ancora la conferma da parte della casa di Cupertino, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero interessante: chiedendo delucidazioni a Siri riguardo i prossimi eventi Apple, l’assistente vocale ha cominciato a fornire indicazioni precise su un Evento pianificato per il prossimo 20 aprile nell’Apple Park. Si tratta quindi di una vera e propria conferenza preregistrata e non del lancio di nuovi prodotti tramite comunicato stampa, ipotesi ventilata negli ultimi giorni a causa dell’assenza di annunci da parte di Apple. Allo stato attuale sembra che Siri non fornisca più questa risposta – segno che ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021)che finalmente ci siamo: il prossimopotrebbe avere una data ufficiale. Manca ancora la conferma da parte della casa di Cupertino, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero interessante: chiedendo delucidazioni ariguardo i prossimi eventi, l’assistente vocale ha cominciato a fornire indicazioni precise su unpianificato per il prossimo 20nell’Park. Si tratta quindi di una vera e propria conferenza preregistrata e non del lancio di nuovi prodotti tramite comunicato stampa, ipotesi ventilata negli ultimi giorni a causa dell’assenza di annunci da parte di. Allo stato attualechenon fornisca più questa risposta – segno che ...

MichaelProMax : Speriamo che sia vero ed oggi Apple annunci l’Apple Event per il 20 Aprile - wordweb81 : C'è speranza per l'uscita di #iOS14.5 il 20 aprile nell'evento Apple ufficiale - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? Siri rivela l’evento Apple pianificato per martedì 20 aprile ? - playblog_it : ? Siri rivela l’evento Apple pianificato per martedì 20 aprile ? - zazoomblog : Evento Apple il 20 aprile? Siri sembra -