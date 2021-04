Eurovision | a rischio la presenza australiana

(Di martedì 13 aprile 2021) L’è alle porte. I lavori all’Ahoy Arena procedono di gran lena e gli artisti in gara attendono trepidanti. Le restrizioni dovute alla pandemia, però, potrebbero guastare il divertimento di qualcuno.: cos’è è successo? Tra poco più di un mese andrà in scena l‘. L’evento è previsto per il 18 di maggio e tra poche settimane tutte le delegazioni giungeranno a Rotterdam. Tuttavia, con la pandemia in atto e le restrizioni ancora vincolanti, qualche problema potrebbe sorgere. Anzi, è già sorto. Sotto i riflettori c’è la delegazione. Il governo australiano ha imposto già ad inizio pandemia imponenti misure restrittive, che permangono tutt’ora. Tra queste c’è la chiusura dei confini del Paese, misura attuata il 2 marzo che dovrebbe continuare fino al 17 Giugno ...

Sono passati quattro anni dal secondo posto a X Factor e daldi essere una meteora, oggi ... La prossima tappa è l'di Rotterdam, dove cercheranno di capire quanto la loro voglia di ...... il frontman della band Dmitry Butakov ha detto a Reuters: Ma a prendere, fortunatamente, posizione sull'accaduto, è stata proprio l', non disposta ad accettare questa canzone in gara : O ...Tra poco più di un mese inizierà l‘Eurovision, e tra poche settimane tutte le delegazioni saranno a Rotterdam. Tuttavia, con la pandemia e le restrizioni ancora in corso, ci sono alcuni problemi, ...Cambiano le quotazioni e bisogna fare più attenzione a costruire il proprio team perché si rischia di non poter partecipare alle ... tutti gli artisti si esibiscono per cinque serate, nell’Eurovision ...