Europeo | Olimpico aperto ai tifosi? Governo vicino al sì

(Di martedì 13 aprile 2021) Il capitoloper le quattro gare in programma a Roma durante l’itinerante di quest’estate sembrerebbe aver avuto una svolta. Domani il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si recherà a Palazzo Chigi per discutere la questione con il. Oggi ha affermato di essere “moderatamente ottimista” riguardo l’esito dell’incontro. La questione è incentrata sulla conferma di Roma tra le città europee ospitanti alcune delle gare in programma tra giugno e luglio. Il requisito perché l’rimanga lo scenario delle prime tre sfide degli Azzurri e di un quarto di finale è che ci sia il via libera per occupare gli spalti al 25%. Gravina ha più volte spiegato l’importanza di questa decisione, che a sua detta segnerebbe una notevole ripartenza del paese. La Federazione ha consegnato in giornata odierna i ...

"Alla fine l'Uefa richiede il 25% della capienza dell'Olimpico, sono 16 mila spettatori ... visto che andrà in mondovisione per il primo campionato europeo itinerante: l'Italia non può permettersi di ...