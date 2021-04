Europei | UFFICIALE | tifosi sugli spalti all’Olimpico | le parole di Gravina

(Di martedì 13 aprile 2021)– Si avvicina infatti l’appuntamento calcistico più importante di questo 2021, con la nazionale azzurra di Roberto Mancini che punterà ad ottenere un trionfo che in Italia manca da tantissimo tempo. La preoccupazione più grande però è legata alla presenza deiper la gara inaugurale tra gli azzurri e la Turchia e per le altre 3 gare che sono in calendario a Roma. L’Uefa infatti ha chiesto con decisione che glipossano tornare ad accogliere i. Stadi non al completo, ma comunque con una presenza importante di pubblico per mettersi alle spalle questo brutto periodo legato al Covid. E finalmente è arrivato l’ok da parte del Governo.ammessi: lediValentina Vezzali, ...

EUROPEI - Si avvicina infatti l'appuntamento calcistico più importante di questo 2021, con la nazionale azzurra di Roberto Mancini che punterà ad ottenere un trionfo che in Italia manca da tantissimo tempo. La preoccupazione più grande però è legata alla presenza dei tifosi per la gara inaugurale tra gli azzurri e la Turchia e per le altre 3 gare che sono in calendario a Roma. L'Uefa infatti ha chiesto con decisione che gli stadi possano tornare ad accogliere i tifosi. Stadi non al completo, ma comunque con una presenza importante di pubblico per mettersi alle spalle questo brutto periodo legato al Covid. E finalmente è arrivato l'ok da parte del Governo con la quale l'impianto della Capitale viene ufficialmente inserito nel novero degli stadi della prossima edizione dei campionati europei di calcio, originariamente prevista per lo scorso anno.