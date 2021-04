Europei 2020: il governo dice sì al 25% di pubblico sugli spalti (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Arriva l'ok del governo alla Figc per la disputa delle gare a Roma degli Europei di calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l'impegno del governo di assicurare la partecipazione "di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza" dello Stadio Olimpico in occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma. L'Uefa attendeva una risposta entro fine settimana. “L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte del governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa”, commenta così il presidente della Figc Gabriele Gravina la comunicazione ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Arriva l'ok delalla Figc per la disputa delle gare a Roma deglidi calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l'impegno deldi assicurare la partecipazione "di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza" dello Stadio Olimpico in occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma. L'Uefa attendeva una risposta entro fine settimana. “L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte delalla presenza dinelle gare di Roma per Eurorappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa”, commenta così il presidente della Figc Gabriele Gravina la comunicazione ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Lo stadio Olimpico apre le porte al pubblico per Euro 2020 ????????? #EURO2020 | #Governo | #FIGC | #Roma - romeoagresti : Federico #Chiesa è il giocatore più giovane dei top-5 campionati europei 2020-2021 tra quelli con almeno otto goal… - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - claudiomilani6 : RT @Agnese73186871: Con la stessa motivazione con cui si da accesso al pubblico allo stadio per gli Europei 2020 a #Roma, auspico #riapertu… - photosontheroad : RT @Agnese73186871: Con la stessa motivazione con cui si da accesso al pubblico allo stadio per gli Europei 2020 a #Roma, auspico #riapertu… -