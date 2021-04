Euro 2020, il Governo dà via libera al ritorno degli spettatori: all’Olimpico il 25% della capienza (Di martedì 13 aprile 2021) Torneranno gli spettatori ad assistere alle partite di calcio in Italia. Lo stadio Olimpico di Roma potrà accogliere il 25% della capienza dell'impianto. Conferma arrivata dal Governo in una lettera inviata dal sottosegretario Vezzali a Gravina Gravina: "Ok Governo splendida notizia che invieremo all'Uefa L'Italia e Roma ci sono, mostrato di avere coraggio". Il torneo sarà dunque inaugurato l'11 giugno nella Capitale con la sfida tra Italia e Turchia, mentre il 16 giugno sarà disputata Italia-Svizzera e il 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà un quarto di finale della rassegna che si concluderà con semifinali e finali a Londra.Già 8 paesi ospitanti hanno annunciato che i fan potranno entrare negli stadi. A Budapest sono pronti ad accettare il 100% della ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Torneranno gliad assistere alle partite di calcio in Italia. Lo stadio Olimpico di Roma potrà accogliere il 25%dell'impianto. Conferma arrivata dalin una lettera inviata dal sottosegretario Vezzali a Gravina Gravina: "Oksplendida notizia che invieremo all'Uefa L'Italia e Roma ci sono, mostrato di avere coraggio". Il torneo sarà dunque inaugurato l'11 giugno nella Capitale con la sfida tra Italia e Turchia, mentre il 16 giugno sarà disputata Italia-Svizzera e il 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà un quarto di finalerassegna che si concluderà con semifinali e finali a Londra.Già 8 paesi ospitanti hanno annunciato che i fan potranno entrare negli stadi. A Budapest sono pronti ad accettare il 100%...

