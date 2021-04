Euro 2020, il governo apre ai tifosi. Vezzali a Gravina: “Ok per almeno il 25% della capienza” (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo apre alla presenza di tifosi ad Euro2020 e lo fa tramite Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, che ha scritto una lettera al presidente Gabriele Gravina spiegando che c’è “l’ok del governo ad almeno il 25% della capienza”. Nella Pec arrivata a Gravina viene confermato che il governo “rinnova formalmente l’impegno per lo svolgimento dell’evento in Italia, garantendo la predisposizione di ogni misura organizzativa diretta ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari ad almeno il 25%”. Foto: Facebook personale Vezzali L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Ilalla presenza diade lo fa tramite Valentina, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, che ha scritto una lettera al presidente Gabrielespiegando che c’è “l’ok deladil 25%”. Nella Pec arrivata aviene confermato che il“rinnova formalmente l’impegno per lo svolgimento dell’evento in Italia, garantendo la predisposizione di ogni misura organizzativa diretta ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari adil 25%”. Foto: Facebook personaleL'articolo ...

