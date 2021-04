Euro 2020, Gravina: “Moderatamente ottimista ma abbiamo solo poche ore” (Di martedì 13 aprile 2021) “Chi conosce la mia determinazione sa che non abbiamo molti giorni a disposizione, anzi abbiamo solo poche ore. Entro il 18 dobbiamo dare una risposta in vista dell’Esecutivo Uefa del 19 aprile: la nostra risposta è sì, speriamo che lo sia anche quella del Governo. Permettetemi di essere ottimista: vedrò la sottosegretaria Vezzali e domani mattina sarò a Palazzo Chigi, vedremo quali potranno essere i risvolti di questa nostra attività“. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina parlando del rischio che l’Italia perda la possibilità di ospitare le quattro previste partite di Euro2020. “Capisco le grandi ansie, le preoccupazioni di chi si limita alle analisi dei dati attuali – ha aggiunto il numero uno della Figc in conferenza ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) “Chi conosce la mia determinazione sa che nonmolti giorni a disposizione, anziore. Entro il 18 dobbiamo dare una risposta in vista dell’Esecutivo Uefa del 19 aprile: la nostra risposta è sì, speriamo che lo sia anche quella del Governo. Permettetemi di essere: vedrò la sottosegretaria Vezzali e domani mattina sarò a Palazzo Chigi, vedremo quali potranno essere i risvolti di questa nostra attività“. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabrieleparlando del rischio che l’Italia perda la possibilità di ospitare le quattro previste partite di. “Capisco le grandi ansie, le preoccupazioni di chi si limita alle analisi dei dati attuali – ha aggiunto il numero uno della Figc in conferenza ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - tokrim : RT @DocThomas: Dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi di errori giudiziari in Italia sono stati 29659. Media anno: 988. Spesa complessiva de… - brubenasich : RT @DocThomas: Dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi di errori giudiziari in Italia sono stati 29659. Media anno: 988. Spesa complessiva de… - Lopinionista : Ristoranti e alberghi, nel biennio 2020-21 il Covid brucia 38,5 miliardi di euro -