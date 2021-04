Euro 2020 con i tifosi allo stadio in Italia: Olimpico aperto almeno al 25 per cento (Di martedì 13 aprile 2021) Euro 2020, l’Olimpico apre ai tifosi. Via libera del Governo alla presenza degli spettatori sugli spalti . Quattro le partite a Roma. ROMA – Euro 2020, l’Olimpico apre ai tifosi. A pochi giorni dalla deadline fissata dall’Uefa, il Governo dà il via libera alla presenza degli spettatori sugli spalti per almeno il 25%. La lettera è stata inviata dalla sottosegretaria Vezzali al presidente Gravina e nelle prossime ore la Figc invierà il documento a Nyon per ribadire la disponibilità dell’Italia ad ospitare le quattro partite in programma con il pubblico. Il Governo ‘commissaria’ il Cts L’accelerata definitiva è arrivata da parte del Governo dopo il forte pressing del presidente Gravina. Il Comitato ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021), l’apre ai. Via libera del Governo alla presenza degli spettatori sugli spalti . Quattro le partite a Roma. ROMA –, l’apre ai. A pochi giorni dalla deadline fissata dall’Uefa, il Governo dà il via libera alla presenza degli spettatori sugli spalti peril 25%. La lettera è stata inviata dalla sottosegretaria Vezzali al presidente Gravina e nelle prossime ore la Figc invierà il documento a Nyon per ribadire la disponibilità dell’ad ospitare le quattro partite in programma con il pubblico. Il Governo ‘commissaria’ il Cts L’accelerata definitiva è arrivata da parte del Governo dopo il forte pressing del presidente Gravina. Il Comitato ...

