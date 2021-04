Eroina non solo in tv. L'attrice offre stipendio e assistenza legale all'operaio licenziato da Arcelor Mittal dopo aver condiviso sui social l'invito a guardare la fiction Svegliati amore mio (Di martedì 13 aprile 2021) Sabrina Ferilli story guarda le foto Eroina dentro e fuori lo schermo. Sabrina Ferilli torna a far parlare di sé e, questa volta, non come attrice. Reduce dal grande successo della fiction Svegliati amore mio, la star romana ha offerto la disponibilità a sostenere con stipendio e assistenza legale l’operaio licenziato da Arcelor Mittal perché aveva condiviso sui social un post che ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Sabrina Ferilli story guarda le fotodentro e fuori lo schermo. Sabrina Ferilli torna a far parlare di sé e, questa volta, non come. Reduce dal grande successo dellamio, la star romana ha offerto la disponibilità a sostenere conl’daperché avevasuiun post che ...

Advertising

zazoomblog : Eroina non solo in tv. Lattrice offre stipendio e assistenza legale alloperaio licenziato da Arcelor Mittal dopo av… - EmilianoCarusel : @D503Gaetano @GuidoCrosetto @meb Beh, vede, se lei mi contatta da un numero sconosciuto offrendomi 5.000 tonnellate… - Debora92992943 : @Carlus69993287 Non serve tirare in ballo l'eroina, bastano una canna e una birretta per volare con il motorino e sfondarsi il cranio. - Carlus69993287 : @Debora92992943 Dato pure dall alcol od eroina non con confondere la merda con la cannabis - BlackieEdizioni : Il 3 novembre 1957 fu imbarcata a bordo della capsula spaziale sovietica Sputnik 2. Fu forse la più grande eroina d… -