Erdogan-Draghi | la Meloni | «Il premier dica all’Europa di opporsi alla Turchia nell’Ue»

Un focus online sul tema "La Turchia di Erdogan. Un nemico necessario?" che più tempestivo non avrebbe potuto essere. A promuoverlo, il dipartimento Esteri di Fratelli d'Italia coordinato da Carlo Fidanza, capodelegazione all'Parlamento di Strasburgo e che ha registrato, oltre a quella di Giorgia Meloni, la presenza dell'intero eurogruppo di FdI e di esperti di geopolitica del Mediterraneo. Tirando le conclusioni del webinar, la leader della destra ha ribadito la necessità di «revocare definitivamente alla Turchia lo status di Paese candidato per entrare in Ue». Al forum di FdI sulla Turchia «Draghi – ha incalzato – invece di chiamare dittatore chi è stato eletto democraticamente, ponga urgentemente la questione su tavolo Ue, noi saremo al suo fianco».

