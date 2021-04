Epic Games Store perde 300 milioni di dollari Il Ceo spiega l’accaduto

(Di martedì 13 aprile 2021)ha perso più di 300dima arrivano le rassicurazioni del Ceo: ”perdita calcolata per guadagnare quote nel mercato” L’ha avuto nei giorni scorsi delle perdite ingenti: si parla infatti di 300dipersi. Are l’enorme deficit è, però, il Ceo dell’azienda Tim Sweeney attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale. Sweeney parla di un investimento strategico e di una perdita calcolata grazie alla quale l’starebbe guadagnando numerose quote di mercato in uno scenario dominato da Stream. LA precisazione del Ceo non è casuale, ma rientra in quella che è la diatriba ...

Tim Sweeney, CEO di, conferma che le perdite dell'Store sono ingenti , e ammontano a più di 300 milioni di dollari : 330, per la precisione. Riprendendo l'infografica realizzata da IGN. com , Sweeney con ...L'Store , ossia il negozio digitale dell'omonima società, è entrato in competizione con gli altri colossi del settore PC , ma a quanto pare i conti non sono del tutto in ordine. Già, perché ...In queste ore Fortnite è offline per permettere l'arrivo del nuovo aggiornamento. Tuttavia la manutenzione non dovrebbe durare a lungo.Il CEO spiega che le cose stanno così, che si tratta di una perdita calcolata grazie alla quale l'Epic Games Store sta guadagnando quote di mercato in uno scenario dominato da Steam. La politica ...