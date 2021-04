Epic Games arriva ad $ 1 miliardo di investimenti | Sony contribuisce con $ 200 milioni

Advertising

infoitscienza : Sony investe in Epic Games altri 200 milioni di dollari, partnership consolidata – NotiziaVideogiochi per PC e cons… - setteBIT : Epic Games in difficoltà x la lotta contro Apple? Niente di tutto ciò, arrivano $ 200 mln da Sony - Eurogamer_it : #Sony contribuisce agli investimenti di #EpicGames con $ 200 milioni. - IGNitalia : Anche Aloy di #HorizonZeroDawn entra a far parte del variopinto cast di #Fortnite. - infoitscienza : Epic Games ottiene investimento da 1 miliardo, tra le compagnie c’è Sony -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Ebbene,ha annunciato che Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, che arriverà dal 16 Aprile 2021. Ecco la descrizione del character: Segui Gamesvillage.it su ...notizia recente quella che riguarda le folli perdite da parte dinegli ultimi 3 anni. Quasi a risposta di quanto emerso negli ultimi giorni, la compagnia americana fautrice dell'incredibile successo di Fortnite ha da poco annunciato di aver ottenuto un ...Though it’s lost roughly $450 million on its storefront thus far, Epic Games is doing very well for itself. The company recently completed a round of funding to the tune of $1 billion.Epic Games, which is in the middle of a legal battle with Apple, said on Tuesday it had raised $1 billion in a funding round that valued the “Fortnite” maker at $28.7 billion. People staying ...