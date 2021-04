“Entro maggio avremo il vaccino per i bambini”, assicura l’immunologa Antonella Viola (Di martedì 13 aprile 2021) Al momento i quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per il Farmaco possono essere somministrati solo a soggetti over 16. Ma Entro maggio potrebbe arrivare un farmaco specifico per i bambini. Getty Immages/Alvaro CalvoDa diversi mesi le case farmaceutiche che producono i vaccini anti Covid – riferisce la Repubblica – stanno reclutando migliaia di adolescenti sotto i diciotto anni provenienti da diversi Paesi per testare l’efficacia dei loro sieri contro il Coronavirus. In particolare, nella prospettiva di formulare un vaccino per bambini e ragazzini, è fondamentale comprendere quali devono essere i dosaggi. Al momento non esiste un vaccino per bambini. I quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per il Farmaco – Ema – possono essere ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Al momento i quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per il Farmaco possono essere somministrati solo a soggetti over 16. Mapotrebbe arrivare un farmaco specifico per i. Getty Immages/Alvaro CalvoDa diversi mesi le case farmaceutiche che producono i vaccini anti Covid – riferisce la Repubblica – stanno reclutando migliaia di adolescenti sotto i diciotto anni provenienti da diversi Paesi per testare l’efficacia dei loro sieri contro il Coronavirus. In particolare, nella prospettiva di formulare unpere ragazzini, è fondamentale comprendere quali devono essere i dosaggi. Al momento non esiste unper. I quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per il Farmaco – Ema – possono essere ...

