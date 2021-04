“Ennesimo stop”. Carlo Conti, il suo ritorno in Rai viene nuovamente bloccato: i vertici dell’azienda ci ripensano. Cosa succede (Di martedì 13 aprile 2021) Abbiamo dovuto aspettarlo qualche mese ma finalmente Carlo Conti sta per tornare. Ufficialmente il conduttore fiorentino dovrebbe prendere in mano le redini di Top Dieci, un game show già andato in onda l’anno scorso e che prevede la partecipazione di diversi personaggi famosi. Quello che ci chiediamo ora è quando il programma sarà messo in onda. Infatti i promo apparsi sui canali Rai davano per ceto l’ appuntamento a sabato 10, però non è andata in questo modo. La data è quindi slittata a sabato 17, ma sembra che nemmeno questa sarà definitiva. Carlo Conti: rimandato lo “scontro” con Maria De Filippi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@CarloConti.tv) Quindi Top Dieci ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) Abbiamo dovuto aspettarlo qualche mese ma finalmentesta per tornare. Ufficialmente il conduttore fiorentino dovrebbe prendere in mano le redini di Top Dieci, un game show già andato in onda l’anno scorso e che prevede la partecipazione di diversi personaggi famosi. Quello che ci chiediamo ora è quando il programma sarà messo in onda. Infatti i promo apparsi sui canali Rai davano per ceto l’ appuntamento a sabato 10, però non è andata in questo modo. La data è quindi slittata a sabato 17, ma sembra che nemmeno questa sarà definitiva.: rimandato lo “scontro” con Maria De Filippi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.tv) Quindi Top Dieci ...

