Emancipation: Will Smith e Antoine Fuqua non gireranno il film in Georgia a causa delle leggi sulle votazioni (Di martedì 13 aprile 2021) Le riprese del film Emancipation con star Will Smith e la regia di Antoine Fuqua non si svolgeranno in Georgia in segno di protesta per le nuove leggi sulle elezionni. Emancipation, il nuovo film di Will Smith diretto da Antoine Fuqua, non verrà più girato in Georgia dopo le nuove controverse leggi che lo stato ha approvato e che rischiano di mettere a rischio il diritto di voto di molti cittadini. In un comunicato l'attore e il regista hanno spiegato la loro decisione, svelando che stanno cercando una nuova location.

