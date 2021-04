Emancipation | produzione ritirata dalla Georgia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 aprile 2021) Ladel film “” con Will Smith è statadallo Stato della. La decisone di deve al fatto che il film arriva in un periodo in cui i membri del partito repubblicano hanno fatto approvare delle leggi che limiterebbero l’accesso al ballottaggio degli afroamericani. Perché ladiè stata? Il film “”, che vede alla regia Antoine Fuqua e tra gli attori Will Smith, ritirerà la sua. Smith e Fuqua citano la controversa legge sul voto approvata nello Stato. Anche le numerose ricadute economiche a causa delle spese dei repubblicani per far approvare tali ...