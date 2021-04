Elezioni Amministrative 2021, Napoli: la sinistra smarrita e la politica che latita (Di martedì 13 aprile 2021) Elezioni Napoli: cronaca di un disastro annunciato Sono passati 10 anni da quando la rivoluzione arancione che travolse l’Italia – dalla Milano di Pisapia alla Genova di Doria, alla Cagliari di Zedda – portò a Napoli una ventata d’aria inaspettata. “Sogno comunità che si autogestiscono senza poteri, solo amore”: con queste parole esordiva l’allora candidato sindaco Luigi De Magistris. La suggestione innovativa data dall’insediamento di una figura scollegata dalla forma partito e potenzialmente rivoluzionaria aveva generato molte aspettative nella città Partenope, che ha visto, in soli dieci anni, un processo di profonda e inesorabile trasformazione. La gestione ordinaria del potere politico e la governance dell’amministrazione locale è stata soppiantata da una sorta di armonica autogestione di un’intera e complessa comunità. ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021): cronaca di un disastro annunciato Sono passati 10 anni da quando la rivoluzione arancione che travolse l’Italia – dalla Milano di Pisapia alla Genova di Doria, alla Cagliari di Zedda – portò auna ventata d’aria inaspettata. “Sogno comunità che si autogestiscono senza poteri, solo amore”: con queste parole esordiva l’allora candidato sindaco Luigi De Magistris. La suggestione innovativa data dall’insediamento di una figura scollegata dalla forma partito e potenzialmente rivoluzionaria aveva generato molte aspettative nella città Partenope, che ha visto, in soli dieci anni, un processo di profonda e inesorabile trasformazione. La gestione ordinaria del potere politico e la governance dell’amministrazione locale è stata soppiantata da una sorta di armonica autogestione di un’intera e complessa comunità. ...

