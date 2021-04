Efficienza energetica e aria compressa, i vantaggi di una corretta manutenzione (Di martedì 13 aprile 2021) L’Efficienza energetica rappresenta un’importante leva di crescita a disposizione delle imprese consentendo di intervenire sui costi, recuperare competitività e guardare al contempo agli obiettivi generali di decarbonizzazione fissati dall’Ue. Tante le aree nelle quali è possibile intervenire conseguendo risparmi, dall’illuminazione all’aria compressa e molti gli operatori che attualmente offrono servizi di Efficienza energetica, come Repower . Forse è poco noto, ma proprio l’aria compressa è un’importante fonte di consumo energetico, con un impatto in ‘bolletta’ che mediamente si attesta intorno all’11% con picchi del 30% nel settore chimico. Da sottolineare anche che l’Italia rappresenta uno dei più grandi produttori manifatturieri europei e molti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) L’rappresenta un’importante leva di crescita a disposizione delle imprese consentendo di intervenire sui costi, recuperare competitività e guardare al contempo agli obiettivi generali di decarbonizzazione fissati dall’Ue. Tante le aree nelle quali è possibile intervenire conseguendo risparmi, dall’illuminazione all’e molti gli operatori che attualmente offrono servizi di, come Repower . Forse è poco noto, ma proprio l’è un’importante fonte di consumo energetico, con un impatto in ‘bolletta’ che mediamente si attesta intorno all’11% con picchi del 30% nel settore chimico. Da sottolineare anche che l’Italia rappresenta uno dei più grandi produttori manifatturieri europei e molti ...

