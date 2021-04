(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) – “La @Reuters nomina @aagalloni al vertice. Non credo nessuna giornalista italiana (e nessun giornalista italiano) abbia mai ricoperto una responsabilità simile in uno dei top media globali. Complimenti!”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Editoria: Letta, 'complimenti alla Galloni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Editoria Letta

Metro

...in questo caso di quelle innumerevoli porte girevoli tra società del TAV e mondo dell'la ... appena nominato a capo dell'ancora provvisorio osservatorio inventato da Giannie confermato ...Torino Berruto candidato sindaco di Torino: un'idea che piace a(e non solo) Giulia Zanotti - ... Cronaca Fallimenti sospetti nell', maxi inchiesta: 16 indagati Redazione - Febbraio 17, ...Non credo nessuna giornalista italiana (e nessun giornalista italiano) abbia mai ricoperto una responsabilità simile in uno dei top media globali. Complimenti!". Lo scrive su Twitter il segretario del ...L a parola “gioco”, nel caso della ludopatia, è un’ipocrita foglia di fico sopra una vergogna scandalosa. Il “gioco d’azzardo” infatti è tutt’altro che un gioco: ...