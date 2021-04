Drusilla Gucci: è lei la nuova eliminata dell’Isola dei Famosi 2021. Gli altri nominati (Di martedì 13 aprile 2021) Una eliminazione più che prevedibile all’Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi dice addio a Drusilla Gucci che negli ultimi tempi ha chiesto più volte di essere nominata. L’Isola dei Famosi è un reality difficile, che mette a dura prova il fisico e la mente dei concorrenti e Drusilla era stata messa a dura prova. Drusilla Gucci eliminata abbandona l’Isola dei Famosi Una nomination difficile tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli, che non aveva preso bene il voto dei suoi compagni. Di fronte alle telecamere i due si abbracciano, ma Drusilla Gucci sa già di voler lasciare l’Honduras. Dopo la chiusura del televoto, Ilary Blasi annuncia che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Una eliminazione più che prevedibile all’Isola dei. Il reality di Ilary Blasi dice addio ache negli ultimi tempi ha chiesto più volte di essere nominata. L’Isola deiè un reality difficile, che mette a dura prova il fisico e la mente dei concorrenti eera stata messa a dura prova.abbandona l’Isola deiUnaon difficile trae Andrea Cerioli, che non aveva preso bene il voto dei suoi compagni. Di fronte alle telecamere i due si abbracciano, masa già di voler lasciare l’Honduras. Dopo la chiusura del televoto, Ilary Blasi annuncia che ...

Advertising

SmorfiaDigitale : 'Isola dei Famosi', eliminata Drusilla Gucci - Tgcom24 - infoitcultura : Drusilla Gucci eliminata dall’Isola dei famosi 2021: “Sto male. Peso 43 chili, non ne posso più” - camigiuggiola : RT @elaeniii: I have a dream: Drusilla al GFVIP6 in coppia con mamma Stefania Gucci, pronte a dominare il mondo #isola - SmorfiaDigitale : 'Isola dei Famosi', eliminata Drusilla Gucci - Tgcom24 - zazoomblog : Isola 15 ottava puntata: eliminata Drusilla Gucci che decide di non rimanere a Playa Esperanza. I nominati sono… -… -