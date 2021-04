Droga nell'auto della rivale: arrestato il comandante dei vigili (Di martedì 13 aprile 2021) Il comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio è stato arresto. Nel 2019 aveva nascosto della cocaina a bordo dell'auto di una collega Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Ilpolizia locale di Trezzano sul Naviglio è stato arresto. Nel 2019 aveva nascostococaina a bordo dell'di una collega

