Draghi dì qualcosa | ora abbiamo bisogno di una data e di una soglia per sapere quando ne usciremo

(Di martedì 13 aprile 2021) Se mancano i dati, se mancano i riscontri reali, se mancano le spiegazioni precise allora diventa facile governare e farsi governare dall’emozione. Al netto di chi in questi mesi continua a lucrare sulla disperazione della gente con vergognose operazioni di sciacallaggio si può dire che in questo anno di pandemiaassistito e continuiamo ad assistere a comunicazioni contraddittorie, confuse e molto spesso lacunose. È un tema tutto politico: se continuano a mancare informazioni precise sulle misure prese e sugli impatti attesi dalle limitazioni che vengono imposte, l’aspetto emozionale (e il lucrare sulla limitazione di libertà) riuscirà sempre a trovare terreno fertile. Per capirci: le scuole sono state riaperte con dati peggiori rispetto aerano state chiuse e il ministro Speranza ha dichiarato, riconoscendo la cosa, che la scelta è ...

Lo stessoha detto che si possono valutare riaperture prima del 2 maggio. Abbiamo parlato ... Qualsiasi indennizzo che possiamo mettere in campo non può essere esaustivo, però credo che...Secondo Luca Zaia c'èche non quadra: 'Non è possibile che ci dicano che mancano i vaccini ... In queste ore c'è ancora chi ci contattata per farci delle offerte,mandi qualcuno a ...Lo stesso Draghi ha detto che si possono valutare riaperture prima ... Qualsiasi indennizzo che possiamo mettere in campo non può essere esaustivo, però credo che qualcosa sia migliorato rispetto ai ...E se per il momento è più appariscente ciò che accade a sinistra dello schieramento, è ormai certo che prima delle amministrative anche a destra accadrà presto qualcosa d’importante.