Dorothy Ashby | l’arpa come orizzonte della musica afroamericana

(Di martedì 13 aprile 2021)fu una donna d’esempio. Una di quelle persone che lasciano estremamente il segno al proprio passaggio. Non solo perché il suono deldalle sue mani, era divino, ma perché affrontò tempi differenti da quelli di adesso. Nei quelli le donne non erano particolarmente considerate e, a maggior ragione se di colore. Ma ella fu una colonna portante per l’affermazione e la divulgazione. Il suono delche ha valicato confini? Tra confini tangibili ed altri spirituali,, sperimentòjazz negli Stati Uniti. Sebbene l’interesse comune di vedere una donna di colore suonare, fosse nullo, la donna cercò di valicare i confini tra la ...

Advertising

Ugo_LP : L’incantevole arpa jazz di Dorothy Ashby - giuiacovelli : L’incantevole arpa jazz di Dorothy Ashby - bredaglia : RT @mondojazzblog: L’incantevole arpa jazz di Dorothy Ashby - mondojazzblog : L’incantevole arpa jazz di Dorothy Ashby - mbbelluco : RT @Internazionale: Il disco 'The Rubáiyát of Dorothy Ashby' del 1970 è un documento prezioso e ammaliante di un'artista che dimostra di av… -

Ultime Notizie dalla rete : Dorothy Ashby

Internazionale

(1932 - 1986) è stata una compositrice e arpista jazz statunitense. In particolare è stata una delle rarissime soliste di arpa jazz, una delle prime a dimostrare che l'arpa poteva essere ...(1932 - 1986) è stata una compositrice e arpista jazz statunitense. In particolare è stata una delle rarissime soliste di arpa jazz, una delle prime a dimostrare che l'arpa poteva essere ...Dorothy Ashby (1932-1986) è stata una compositrice e arpista jazz statunitense. In particolare è stata una delle rarissime soliste di arpa jazz, una delle prime a dimostrare che l’arpa poteva essere u ...Delicata, melodica, dinamicamente espressiva ed anche sorprendente swingate, è la musica Amanda Whiting. After Dark è il suo nuovo album ...