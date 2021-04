Dopo 98 anni e la guida di 22 uomini, nella storia del principale ente di ricerca italiano arriva una donna. Evviva! (Di martedì 13 aprile 2021) Maria Chiara Carrozza è il nuovo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ed è la prima volta per una donna, Dopo 98 anni e la guida di 22 uomini, nella storia del principale ente di ricerca italiano a ricoprire questo importante ruolo. Leggi anche › Maria Luisa Pellizzari, chi è la prima donna vice capo della Polizia › In Nuova Zelanda Nanaia Mahuta è la prima donna maori al ministero degli Esteri X Maria Chiara Carrozza, prima ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Maria Chiara Carrozza è il nuovo presiddel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ed è la prima volta per una98e ladi 22deldia ricoprire questo importante ruolo. Leggi anche › Maria Luisa Pellizzari, chi è la primavice capo della Polizia › In Nuova Zelanda Nanaia Mahuta è la primamaori al ministero degli Esteri X Maria Chiara Carrozza, prima ...

Advertising

lucianonobili : Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce. In un video ufficiale, prova ad intestars… - Giorgiolaporta : Dopo due anni di #Conte e 5 di #Raggi non lamentatevi di una foto errata dell’arena di #Nimes: ringraziate la Prov… - istsupsan : ??La #vaccinazione è una risorsa per il mondo: il #12aprile 1955 Jonas Salk annunciò la disponibilità del #vaccino c… - robinho28574897 : @gspazianitesta @repubblica @ilmessaggeroit davvero non capisco come mai ancora non si parli o abbiano fatto qualco… - jismysunshine : Non dirò che è sexy, che è hot, perché sono la prima ad odiare certe cose, vomito solo a pensarci ?? però mi fa ride… -