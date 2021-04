Dl Sostegni bis, Governo verso scostamento bilancio da 40 miliardi per nuovi ristori (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Due mesi di nuovi ristori ma anche interventi sui costi fissi delle imprese come affitti, Imu e Tosap. Con questo obiettivo – secondo quanto si apprende – il Governo sarebbe orientato ad avanzare già domattina la richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento del deficit per 40 miliardi e più tempo per limare il testo del Documento di economia e finanza (Def) che con ogni probabilità non arriverà in Consiglio dei ministri prima di giovedì. L’esecutivo punta, infatti, a incassare il via libera del Parlamento al nuovo disavanzo a metà della prossima settimana per poi così dare il via libera al nuovo decreto Sostegni con le risorse che arriveranno. Il decreto Sostegni bis, che sarà finanziato con il prossimo scostamento, conterrà ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Due mesi dima anche interventi sui costi fissi delle imprese come affitti, Imu e Tosap. Con questo obiettivo – secondo quanto si apprende – ilsarebbe orientato ad avanzare già domattina la richiesta al Parlamento di un nuovodel deficit per 40e più tempo per limare il testo del Documento di economia e finanza (Def) che con ogni probabilità non arriverà in Consiglio dei ministri prima di giovedì. L’esecutivo punta, infatti, a incassare il via libera del Parlamento al nuovo disavanzo a metà della prossima settimana per poi così dare il via libera al nuovo decretocon le risorse che arriveranno. Il decretobis, che sarà finanziato con il prossimo, conterrà ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Sostegni bis, verso scostamento da 40 miliardi: ristori per 2 mesi #dlsostegni - carlosibilia : Solidarietà al poliziotto rimasto ferito davanti a #Montecitorio, la violenza non può essere tollerata. Ora però av… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… -