Djorkaeff: “Ronaldo il migliore con cui ho giocato. La Serie A all’epoca era il miglior campionato” (Di martedì 13 aprile 2021) Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell‘Inter, ha ripercorso alcune delle principali tappe della sua carriera e dell’esperienza in Italia in una intervista a L’Equipe. Queste le sue parole: “Ronaldo è stato il migliore con cui ho giocato. Tutto quello che ha fatto è stato folle. Inoltre, era capace di riproporre in partita tutto quello che faceva in allenamento. Per lui non c’erano differenze. Spesso ci fermavamo a guardarlo passare tra due o tre giocatori nell’area piccola, il tutto con una facilità incredibile. Erano anni in cui il calcio italiano era al top. Basti pensare alla finale dei Mondiali del 1998, tra Francia e Brasile, quanta gente che giocava in Serie A c’era. Uno spettacolo. Gigi Simoni? Ha trascorso un anno con noi all’Inter, posso dire che è stato il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Youri, ex centrocampista dell‘Inter, ha ripercorso alcune delle principali tappe della sua carriera e dell’esperienza in Italia in una intervista a L’Equipe. Queste le sue parole: “è stato ilcon cui ho. Tutto quello che ha fatto è stato folle. Inoltre, era capace di riproporre in partita tutto quello che faceva in allenamento. Per lui non c’erano differenze. Spesso ci fermavamo a guardarlo passare tra due o treri nell’area piccola, il tutto con una facilità incredibile. Erano anni in cui il calcio italiano era al top. Basti pensare alla finale dei Mondiali del 1998, tra Francia e Brasile, quanta gente che giocava inA c’era. Uno spettacolo. Gigi Simoni? Ha trascorso un anno con noi all’Inter, posso dire che è stato il ...

