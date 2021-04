Disastro nucleare di Fukushima: Tokyo autorizza lo smaltimento delle acque contaminate nell’oceano Pacifico (Di martedì 13 aprile 2021) Tokyo: a poco più di 10 anni dallo tsunami che provocò gravi danni ad alcuni reattori delle centrali nucleari site a Fukushima, il governo giapponese ha deciso di approvare il piano che prevede, nei prossimi anni, il rilascio in mare dell’acqua contaminata che era stata usata per raffreddare i reattori nucleari dopo il loro improvviso surriscaldamento, motivo per cui è da considerarsi radioattiva sebbene il governo ne abbia sfatato la pericolosità delle sostanze per la salute dell’uomo e dell’ambiente. La notizia dello smaltimento nell’oceano però ha provocato forti malcontenti e si temono ugualmente gravi danni per l’ambiente. Fukushima: acqua contaminata smaltita nell’oceano L’11 marzo 2011 il Giappone veniva travolto da uno tsunami dagli ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021): a poco più di 10 anni dallo tsunami che provocò gravi danni ad alcuni reattoricentrali nucleari site a, il governo giapponese ha deciso di approvare il piano che prevede, nei prossimi anni, il rilascio in mare dell’acqua contaminata che era stata usata per raffreddare i reattori nucleari dopo il loro improvviso surriscaldamento, motivo per cui è da considerarsi radioattiva sebbene il governo ne abbia sfatato la pericolositàsostanze per la salute dell’uomo e dell’ambiente. La notizia delloperò ha provocato forti malcontenti e si temono ugualmente gravi danni per l’ambiente.: acqua contaminata smaltitaL’11 marzo 2011 il Giappone veniva travolto da uno tsunami dagli ...

