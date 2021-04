Disabilità | graduatoria lascia senza assegno almeno 700 famiglie

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – 700 euro in meno: cosi’ Sirio – insieme a 1.500 cittadini romani – perde l'”per la disabilita’ gravissima”. E non si capisce perche’. La denuncia arriva da sua mamma, Valentina, che ha creato e gestisce il blog e da poco anche la fondazione “Tetrabondi”, con cui si batte per i diritti di suo figlio e di chi, come lui, ha una grave disabilita’ ad alto carico assistenziale. “Da circa due mesi siamo stati tagliati fuori da questo contributo economico, con l’uscita delle nuove graduatorie per l’anno in corso – scrive Valentina – Non essendo cambiate le condizioni, siamo corsi increduli a guardare questo pdf in grado di decidere sulla sopravvivenza economica di centinaia diin una condizione di estrema fragilita’, per renderci conto che non solo la meta’ delledel bacino romano e’ tagliato fuori (pagheranno ...