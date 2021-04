Digitalizzazione delle scuole e soluzioni per la sicurezza: Serina vince il premio tech di Eolo (Di martedì 13 aprile 2021) Piccolo, ma con una grande fame di innovazione e Digitalizzazione. Il Comune di Serina è fra i vincitori di Eolo Missione Comune, il progetto che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi tech per tre anni ai Comuni con meno d 5.000 abitanti. Per i prossimi quattro mesi, i cittadini e sostenitori potranno aiutare Serina ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14mila euro in premi tecnologici, adatti a supportare la Digitalizzazione del sistema scolastico e la trasformazione in una piccola smartcity: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso alcune Missioni social. “In un momento delicato di ripartenza come quello che stiamo vivendo, poter accedere a connessione ultra veloce e strumenti digitali è ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Piccolo, ma con una grande fame di innovazione e. Il Comune diè fra i vincitori diMissione Comune, il progetto che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premiper tre anni ai Comuni con meno d 5.000 abitanti. Per i prossimi quattro mesi, i cittadini e sostenitori potranno aiutaread aggiudicarsi il contributo massimo di 14mila euro in premi tecnologici, adatti a supportare ladel sistema scolastico e la trasformazione in una piccola smartcity: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso alcune Missioni social. “In un momento delicato di ripartenza come quello che stiamo vivendo, poter accedere a connessione ultra veloce e strumenti digitali è ...

