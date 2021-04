Difesa Lombardo: “Non c’è mai stato alcun patto politico-mafioso” (Di martedì 13 aprile 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Non c’è mai stato alcun patto politico-mafioso”. Lo ripete più volte, scandendo lentamente le parole, l’avvocata Maria Licata, che oggi ha proseguito l’arringa difensiva nel processo d’appello a carico dell’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso. “C’è la prova piena, documentale e dichiarativa dell’assenza dell’asserito patto politico mafioso”, spiega la legale, che difende l’ex Governatore con l’avvocato Vincenzo Maiello. Nel corso dell’udienza, nel processo a porte chiuse perché si celebra con il rito abbreviato, la Difesa parla più volte di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Non c’è mai”. Lo ripete più volte, scandendo lentamente le parole, l’avvocata Maria Licata, che oggi ha proseguito l’arringa difensiva nel processo d’appello a carico dell’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. “C’è la prova piena, documentale e dichiarativa dell’assenza dell’asserito”, spiega la legale, che difende l’ex Governatore con l’avvocato Vincenzo Maiello. Nel corso dell’udienza, nel processo a porte chiuse perché si celebra con il rito abbreviato, laparla più volte di un ...

