Dieselgate - Volkswagen, l'obbligo di risarcimento è anche sui finanziamenti (Di martedì 13 aprile 2021) La Volkswagen deve rimborsare i clienti che hanno contratto finanziamenti per acquisire veicoli equipaggiati con software per la manipolazione delle emissioni inquinanti: lo ha stabilito, in Germania, la Corte di giustizia federale, respingendo il ricorso presentato dalla Casa automobilistica contro una precedente sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni giudiziari legati allo scandalo del Dieselgate.Il caso. In particolare, il tribunale di Karlsruhe, corte di ultima istanza nel sistema giudiziario tedesco, ha convalidato il parere di un giudice che ha imposto alla Volkswagen di rimborsare 3.300 euro e gli interessi sul prestito erogato dalla VW Bank a un cittadino tedesco che, nel 2013, aveva acquistato una Golf con il motore EA 189 finito al centro dello scandalo delle emissioni. Il veicolo è stato restituito ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 aprile 2021) Ladeve rimborsare i clienti che hanno contrattoper acquisire veicoli equipaggiati con software per la manipolazione delle emissioni inquinanti: lo ha stabilito, in Germania, la Corte di giustizia federale, respingendo il ricorso presentato dalla Casa automobilistica contro una precedente sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni giudiziari legati allo scandalo del.Il caso. In particolare, il tribunale di Karlsruhe, corte di ultima istanza nel sistema giudiziario tedesco, ha convalidato il parere di un giudice che ha imposto alladi rimborsare 3.300 euro e gli interessi sul prestito erogato dalla VW Bank a un cittadino tedesco che, nel 2013, aveva acquistato una Golf con il motore EA 189 finito al centro dello scandalo delle emissioni. Il veicolo è stato restituito ...

