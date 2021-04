Di fronte alla pandemia | Ulisse un eroe del nostro tempo

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Ditragedia dellada Covid-19, a voler semplificare, gli atteggiamenti sono stati di due tipi cosi come, gli orientamenti della maggior parte di noi: il primo è stato quello di isolarsi, rinchiudersi in casa di campagna al mare come in un castello fortificato, nelle seconde case, nei cosiddetti buenos retiros lontano dal mondo e da tutti per assicurarsi la salute ed il benessere; il secondo è stato e continua ad essere quello di chi, pur consapevole del pericolo di morire ha e sta di fatto sfidando la sorte ed il destino. Questi comportamenti, volendo andare in profondità, si fondano su visioni del mondo, su contrapposti valori in base ai quali poi si fanno scelte esistenziali e di vita, che da sempre hanno mosso gli uomini di tutti i tempi e di tutte le civiltà. Basterebbe ricordare storie e legende cosi come ci ...