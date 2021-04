Design, Negrini (B&B Italia): "Da bottiglie plastica imbottiture per divani alta gamma" (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (LabItalia) - Dalla bottiglia di plastica al divano di un'azienda di Design tra le più prestigiose in Italia. B&B, Gruppo Italiano leader nel settore dell'arredo di Design di alta gamma a livello internazionale, accelera verso la transizione ecologica anche grazie a Borea, nuova collezione outdoor 2021 disegnata da Piero Lissoni, le cui cuscinature, spiega ad Adnkronos/LabItalia Gilberto Negrini, Ceo di B&B Italia, "sono progettate all'insegna della sostenibilità, perché realizzate in fibra di poliestere ottenuta dal riciclo di bottiglie di plastica Pet". Per generare l'imbottitura di un divano Borea a tre posti vengono utilizzate 510 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Lab) - Dalla bottiglia dial divano di un'azienda ditra le più prestigiose in. B&B, Gruppono leader nel settore dell'arredo didia livello internazionale, accelera verso la transizione ecologica anche grazie a Borea, nuova collezione outdoor 2021 disegnata da Piero Lissoni, le cui cuscinature, spiega ad Adnkronos/LabGilberto, Ceo di B&B, "sono progettate all'insegna della sostenibilità, perché realizzate in fibra di poliestere ottenuta dal riciclo didiPet". Per generare l'imbottitura di un divano Borea a tre posti vengono utilizzate 510 ...

libellula58 : RT @SLN_Magazine: Design, Negrini (B&B): “Da bottiglie plastica imbottiture per divani alta gamma” - SLN_Magazine : Design, Negrini (B&B): “Da bottiglie plastica imbottiture per divani alta gamma” - lifestyleblogit : Design, Negrini (B&B): 'Da bottiglie plastica imbottiture per divani alta gamma' - -