Denver, che maledizione: Murray chiude la stagione e ora sono guai (Di martedì 13 aprile 2021) Jamal Murray ha una lesione al legamento anteriore del ginocchio sinistro. I Nuggets dicono che il canadese è fuori a tempo indeterminato, senza indicare gli esatti tempi di recupero. Ma è evidente ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) Jamalha una lesione al legamento anteriore del ginocchio sinistro. I Nuggets dicono che il canadese è fuori a tempo indeterminato, senza indicare gli esatti tempi di recupero. Ma è evidente ...

fra_sempru : E' momento sia per lui che per Denver di fare uno step in avanti, affidargli molto più la palla, provare a sviluppa… - CescoGallo : Assurdo ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore ai Denver #Nuggets. Prima di queste, davano la sensazione di essere… - dchinellato : L’infortunio di Murray e le sue terribili conseguenze per Denver sono uno dei temi della puntata di questa settiman… - _thePrince7 : RT @IntoTheBucket: Finisce qui la stagione di Jamal Murray, che riporta la rottura del legamento crociato anteriore. Pessima, pessima notiz… - IntoTheBucket : Finisce qui la stagione di Jamal Murray, che riporta la rottura del legamento crociato anteriore. Pessima, pessima… -