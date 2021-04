Denise Pipitone: spunta la foto di un’altra bambina (Di martedì 13 aprile 2021) A Pomeriggio 5 è stata mostrata la foto di un’altra bambina che potrebbe essere Denise Pipitone. La foto sarebbe stata scattata in un campo nomadi. Mentre la mamma Piera Maggio chiede di non smettere di cercare Denise, l’avvocato Giacomo Frazzitta pubblica sul suo profilo twitter un’immagine di una bambina che con Denise ha una somiglianza impressionante. Della foto, però, si sa solo che è stata scattata in Slovacchia. Non si conosce la data, dunque non si sa se l’età della bambina in foto possa coincidere o meno con l’età della piccola Denise. Dopo la scia della grande delusione lasciata dal caso di Olesya Rostova, la mamma Piera Maggio, che da 17 anni cerca la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 aprile 2021) A Pomeriggio 5 è stata mostrata ladiche potrebbe essere. Lasarebbe stata scattata in un campo nomadi. Mentre la mamma Piera Maggio chiede di non smettere di cercare, l’avvocato Giacomo Frazzitta pubblica sul suo profilo twitter un’immagine di unache conha una somiglianza impressionante. Della, però, si sa solo che è stata scattata in Slovacchia. Non si conosce la data, dunque non si sa se l’età dellainpossa coincidere o meno con l’età della piccola. Dopo la scia della grande delusione lasciata dal caso di Olesya Rostova, la mamma Piera Maggio, che da 17 anni cerca la ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - QuotidianPost : Denise Pipitone: spunta la foto di un’altra bambina - leggoit : Denise Pipitone, segnalato un video su TikTok dalla Spagna: «Somiglianza incredibile, potrebbe essere lei» -