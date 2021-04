Denise Pipitone, arriva un’altra foto che riaccende la speranza (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il caso legato ad Olesya Rostova, una nuova foto riaccende la speranza nella ricerca di Denise Pipitone. Denise Pipitone (Mediaset)Sono stati giorni difficili per Piera Maggio. La mamma Denise Pipitone dopo 16 anni di buio e silenzio è tornata improvvisamente a sperare. A riaccendere quella fiamma ci ha pensato una ragazza russa, Olesya Rostova, che attraverso un programma televisivo cercava i propri genitori. L’apparente somiglianza tra le due donne ha subito fatto partire le indagini. Purtroppo però l’epilogo è stato di quelli brutti. La televisione russa ha trattato la storia di Denise Pipitone come un reality show da dare in pasto ai propri spettatori. Uno ... Leggi su chenews (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il caso legato ad Olesya Rostova, una nuovalanella ricerca di(Mediaset)Sono stati giorni difficili per Piera Maggio. La mammadopo 16 anni di buio e silenzio è tornata improvvisamente a sperare. Are quella fiamma ci ha pensato una ragazza russa, Olesya Rostova, che attraverso un programma televisivo cercava i propri genitori. L’apparente somiglianza tra le due donne ha subito fatto partire le indagini. Purtroppo però l’epilogo è stato di quelli brutti. La televisione russa ha trattato la storia dicome un reality show da dare in pasto ai propri spettatori. Uno ...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Denise Pipitone, segnalato un video su TikTok dalla Spagna: «Somiglianza incredibile, potrebbe essere lei» - itsmedanize : @ninakuchta @MissingDeniseMp Denise Pipitone su Facebook! -