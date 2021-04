“Déjà Vu – Corsa contro il tempo” | fantascienza e destino stasera in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) La strana sensazione di aver già vissuto quel momento, di aver già detto quelle parole o di aver già agito in quel modo, come se il passato si stesse ripetendo. E’ capitato a chiunque, almeno una volta nella vita. Ed è questa la sensazione che accompagnerà Doug Carlin, protagonista di “vu –il” (2006), nella sua indagine per trovare il colpevole di un attacco terroristico. E se trovando il colpevole, riuscisse a cambiare il passato e ad evitare che quel crimine avvenga? “vu-il” andrà in onda questa sera alle 21.25 su Nove TV. L’inizio di un thriller New Orleans, il detective Doug Carlin (Denzel Washington) è chiamato ad investigare in seguito all’esplosione di un traghetto fluviale in cui ...