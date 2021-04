Decreto Sostegni, gli aiuti a sport, turismo e spettacolo: come ottenerli (anche doppi) Palestre e musei, le regole per riaprire (Di martedì 13 aprile 2021) L’ultimo Decreto Sostegni prevede indennità per i settori più colpiti dagli effetti della pandemia. Previsto un doppio bonus (con erogazione da parte dall’Agenzia delle entrate) per alcuni. E aiuti anche a chi non ha partita Iva. La guida Leggi su corriere (Di martedì 13 aprile 2021) L’ultimoprevede indennità per i settori più colpiti dagli effetti della pandemia. Previsto un doppio bonus (con erogazione da parte dall’Agenzia delle entrate) per alcuni. Ea chi non ha partita Iva. La guida

Advertising

Palazzo_Chigi : Per ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare la capacità di somministrazione sul territorio nazionale - come… - Azione_it : 'C’è solo un modo per affrontare le difficoltà delle categorie economiche senza propaganda: proposte concrete e lav… - Unomattina : Decreto sostegni: ecco i requisiti messi in campo e come si calcola il contributo. Segui la diretta su:… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Decreto Sostegni, gli aiuti a sport, turismo e spettacolo: ecco come ottenerli (anche c... - maurizioagazzi : RT @CatelliRossella: Pioggia di 3.100 emendamenti al decreto Sostegni in Senato - Politica - ANSA -