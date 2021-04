Decisione senza precedenti contro Barbara D’Urso | i vertici Mediaset ci vanno giù pesante | spunta il nome di PierSilvio Berlusconi Cosa succede

(Di martedì 13 aprile 2021) Da tempo si vociferava di un ridimensionamento dei programmi di, sempre presente in tv praticamente ogni giorno, e dopo il mistero del suo abbandono della storica agenzia LaPresse, ancora non si è placato il chiacchiericcio sul suo allontanamento definitivo dallache francamente sembra poco probabile, ma nella vita non si è mai sicuri di niente. Tornerà in autunno? Tutto è cominciato dalla chiusura anticipata di Live-Non è la, che invece di salutare il solito mese di maggio lo ha fatto con largo anticipo, e nonostanteabbia provato più volte a rassicurare il suo pubblico sulla sua imperitura pre, nella puntata conclusiva di Live affermando: Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in ...

Advertising

Corriere : Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole - borrillo62 : RT @CarloCalenda: Da sempre ma ha smesso di riunirsi quando è nata l’ipotesi di condanna/promozione a ministro della Raggi. Ed era talmente… - ilaria_nofasci : RT @CarloCalenda: Da sempre ma ha smesso di riunirsi quando è nata l’ipotesi di condanna/promozione a ministro della Raggi. Ed era talmente… - baldo_nicola_tn : RT @Corriere: Ristoranti solo su prenotazione, palestre senza doccia: il 26 la decisione sulle regole -

Ultime Notizie dalla rete : Decisione senza

ilgazzettino.it

Pechino, 13 apr 12:35 - grave e irresponsabile" ladel Giappone di riversare in mare le acque contaminate di Fukushima "valutare le modalità...... nonostante qualche dissenso per ladi bloccare le vaccinazioni degli insegnanti under 60 ...il minimo dubbio. E tra fine giugno e luglio, se avremo i vaccini a disposizione, si può ...Già pieno di premi e candidato all'Oscar come Miglior film internazionale è un anno che si fa notare ovunque per la sua storia di quattro amici che decidono di vivere sempre un po' ubriachi ...Suga ha incontrato i membri dell'esecutivo, incluso il ministro dell'Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione, che arriva a 10 anni ... in 10 anni nella centrale nucleare di Fukushima ...