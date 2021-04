De Rossi lascia l’ospedale: il recupero dal Covid proseguirà a casa (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Daniele De Rossi, l’ex calciatore della Roma era stato ricoverato all’ospedale a causa delle complicazioni al Covid. Il classe 1983 è stato dimesso dall’istituto “Lazzaro Spallanzani”. Gli ultimi risultati hanno infatti dato esito positivo e De Rossi proseguirà il recupero da casa. La situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi, l’ex bandiera della Roma ha dovuto affrontare una polmonite. Il collaboratore della Nazionale è stato tenuto sotto controllo per qualche giorno, nelle ultime ore le condizioni sono nettamente migliorate. De Rossi è stato colpito dal virus durante la gara di qualificazione ai mondiali dell’Italia. Anche alcuni calciatori hanno dovuto affrontare la malattia, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Daniele De, l’ex calciatore della Roma era stato ricoverato ala causa delle complicazioni al. Il classe 1983 è stato dimesso dall’istituto “Lazzaro Spallanzani”. Gli ultimi risultati hanno infatti dato esito positivo e Deilda. La situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi, l’ex bandiera della Roma ha dovuto affrontare una polmonite. Il collaboratore della Nazionale è stato tenuto sotto controllo per qualche giorno, nelle ultime ore le condizioni sono nettamente migliorate. Deè stato colpito dal virus durante la gara di qualificazione ai mondiali dell’Italia. Anche alcuni calciatori hanno dovuto affrontare la malattia, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Coronavirus, #DeRossi lascia lo Spallanzani. Il recupero proseguirà a casa - ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: UNA BELLA NOTIZIA PER DE ROSSI:LASCIA L’OSPEDALE SPALLANZANI DOVE ERA STATO RICOVERATO PER IL COVID - _DAGOSPIA_ : UNA BELLA NOTIZIA PER DE ROSSI:LASCIA L’OSPEDALE SPALLANZANI DOVE ERA STATO RICOVERATO PER IL COVID… - CalcioWeb : Buone notizie per #DeRossi: l'ex @OfficialASRoma è stato dimesso - LCKekkoDL98 : RT @Gazzetta_it: #Coronavirus, #DeRossi lascia lo Spallanzani. Il recupero proseguirà a casa -