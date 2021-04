De Rossi dimesso dallo Spallanzani | era stato ricoverato per Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rossi dimesso

Buone notizie per Daniele De Rossi: l'ex centrocampista della Roma è stato dimesso dallo Spallanzani e proseguirà il recupero a casa. Daniele De Rossi è stato dimesso oggi dall'Ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. Come riporta Gazzetta.it, l'attuale collaboratore tecnico di Mancini era stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite derivante dal contagio da coronavirus.