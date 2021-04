De Luca: “Campania in zona arancione da lunedì”: riaprono barbieri, abbigliamento, centri estetici (Di martedì 13 aprile 2021) Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato il ritorno della Campania in zona arancione. Da lunedì, 20 aprile, la regione dovrebbe rientrare nella fascia di rischio intermedia. Significa riapertura di molte attività commerciali. De Luca: “Torniamo in zona arancione” “Credo – ha affermato ieri il governatore a Benevento – che venerdì prossimo il Cts collocherà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Il governatore Vincenzo Deha annunciato il ritorno dellain. Da, 20 aprile, la regione dovrebbe rientrare nella fascia di rischio intermedia. Significa riapertura di molte attività commerciali. De: “Torniamo in” “Credo – ha affermato ieri il governatore a Benevento – che venerdì prossimo il Cts collocherà L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Il ruolo che a destra fanno tutti, a sinistra lo fa il Governatore della #Campania De Luca che vuole… - tempoweb : #Vaccino più di 4 milioni di dosi consegnate alle Regioni. Botta e risposta tra #Figliuolo e #DeLuca #vaccini… - radioalfa : Vaccini in Campania, è scontro sulle priorità tra governatore De Luca e commissario Figliuolo - catapanoannal : RT @CharlyMatt: Il presidente della Campania De Luca annuncia che non vaccinerà per classi d'età come richiesto da Figliuolo ma per categor… -