De Luca | arriva anche il richiamo della Protezione Civile Curcio | “Tenere filo comune”

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le parole di Vincenzo De Luca hanno avuto l'effetto di un cataclisma. La volontà del presidente della Regione Campania di non seguire le direttive del Governo in merito alla campagna di vaccinazioni hanno suscitato una ridda di reazioni. Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, ha subito richiamato sui suoi passi il presidente, ottenendo in cambio una risposta in cinque punti: dalla carenza di vaccini ai rifiuti di AstraZeneca, passando per i ritardi nell'approvazione dello Sputnik. Attraverso le colonne di Repubblica è arrivata, questa mattina, anche la replica di Fabrizio Curcio. Il capo della Protezione Civile ha bocciato l'idea che, una volta completate le vaccinazioni alle ...

