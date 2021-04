Dazn, un mese gratis come risarcimento: come richiedere il rimborso (Di martedì 13 aprile 2021) Dazn rimborso, la piattaforma di streaming sportivo offrirà un mese gratis come risarcimento per coloro che hanno riscontrato problemi domenica Dazn rimborso (Getty Images)Nel corso della giornata di domenica la piattaforma streaming, Dazn, è stata colpita da un blackout che ha negato agli abbonati di vedere gli eventi in programma, in particolar modo i due match di Serie A Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio. Un problema tecnico che ha fatto infuriare moltissimo gli appassionati di sport e anche la Lega, considerato che per il triennio 2021-2024 Dazn trasmetterà praticamente tutta la Serie A. Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021), la piattaforma di streaming sportivo offrirà unper coloro che hanno riscontrato problemi domenica(Getty Images)Nel corso della giornata di domenica la piattaforma streaming,, è stata colpita da un blackout che ha negato agli abbonati di vedere gli eventi in programma, in particolar modo i due match di Serie A Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio. Un problema tecnico che ha fatto infuriare moltissimo gli appassionati di sport e anche la Lega, considerato che per il triennio 2021-2024trasmetterà praticamente tutta la Serie A. Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo ...

