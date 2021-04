DAZN rimborsa: ecco come richiederlo e chi lo riceverà (Di martedì 13 aprile 2021) DAZN rimborsa gli utenti dopo le defezioni della giornata di domenica. ecco come è possibile ottenerlo e chi potrà riceverlo. DAZN rimborsa gli utentiDalle parole ai fatti. In questo caso così sarà, a differenza delle promesse fatte in ottica di funzionamento del servizio. DAZN, dopo i problemi tecnici che hanno coinvolto la sua piattaforma di streaming nella giornata di domenica, rimborserà gli utenti coinvolti. POTREBBE INTERESSARTI –> Inter-Cagliari, niente partita: DAZN non funziona DAZN rimborsa, ma non tutti DAZN rimborsa, ma non tuttiInter-Cagliari e Verona-Lazio le partite incriminate. Numerosissime le segnalazioni degli utenti che hanno dovuto fare i conti ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 aprile 2021)gli utenti dopo le defezioni della giornata di domenica.è possibile ottenerlo e chi potrà riceverlo.gli utentiDalle parole ai fatti. In questo caso così sarà, a differenza delle promesse fatte in ottica di funzionamento del servizio., dopo i problemi tecnici che hanno coinvolto la sua piattaforma di streaming nella giornata di domenica, rimborserà gli utenti coinvolti. POTREBBE INTERESSARTI –> Inter-Cagliari, niente partita:non funziona, ma non tutti, ma non tuttiInter-Cagliari e Verona-Lazio le partite incriminate. Numerosissime le segnalazioni degli utenti che hanno dovuto fare i conti ...

VaccaroSaverio : @FabRavezzani @DAZN_IT @QSVS_Official Direttore ci rimborsa l'abbonamento...?!? ?? - dantuonogiacomo : @DAZN_IT Ma il rimborso? Voi sicuramente sarete rimborsati e vi sarete cautelari, noi utenti? Chi ci rimborsa? Dobb… - donatopiccinino : @DAZN_IT Non è possibile risolvere un problema dopo 5 ore e come si rimborsa l'evento pagato e non goduto? - daniloantonazzo : @DAZN_IT Troppo comodo cosi! E adesso chi mi rimborsa per la partita non vista e per la quale avevo attivato abbonamento? Scandalosi! - salvomassara : @DAZN_HELP_ITA Oggi non ho potuto vedere 2 partite. chi mi rimborsa sia dell'abbonamento che del danno? -