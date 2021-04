DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 14 aprile: Emre geloso di Leyla (Di martedì 13 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata pomeridiana in onda mercoledì 14 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Emre sarà molto infastidito quando scoprirà che la moglie Leyla sarà in compagnia del suo vecchio maestro di canto, un certo Ferit. Quest’ultimo sarà molto contento di rivedere la sua allieva dopo tanti anni. Mentre Nihat dovrà seguire una dieta. Emre geloso si Ferit, il maestro di Leyla Le anticipazioni della puntata odierna di DayDreamer – Le Ali del Sogno in ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata pomeridiana in onda mercoledì 142021? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono chesarà molto infastidito quando scoprirà che la mogliesarà in compagnia del suo vecchio maestro di canto, un certo Ferit. Quest’ultimo sarà molto contento di rivedere la sua allieva dopo tanti anni. Mentre Nihat dovrà seguire una dieta.si Ferit, il maestro diLedella puntata odierna di– Le Ali delin ...

