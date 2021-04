Davide Casaleggio | Se vogliono ribaltare le regole M5S ci mettano la faccia

(Di martedì 13 aprile 2021) “Credo che oggi sia arrivato un momento di chiarezza necessaria, chiunque voglia guidare con saggezza il Movimento 5 Stelle deve prendere posizione chiara sul futuro che desidera”... “Se silecredo sia opportuno che ci si metta la”... perché “non è più tempo di ambiguità”. In questi giornicommemora suo padre Gianroberto a cinque anni dalla scomparsa. Allo stesso tempo è impegnato in una battaglia per il futuro del Movimento 5 stelle, che prende strade che divergono dalle sue. “Credo che a Roma ci sia molta confusione su quello che si vuol fare in futuro” dice in un’intervista al Corriere della Sera, “ma credo anche che le persone che meglio hanno conosciuto mio padre sapranno nel loro cuore che direzione prendere. Il suo ...

Conte ai M5s "partito o Movimento? Non importa"/ Ira: "vogliono 3°mandato" Che cosa sta succedendo tra Grillo, Conte e Casaleggio? Il Movimento è cosa di Casaleggio. Lo dice lo stesso Davide Casaleggio perché "non è più tempo di ambiguità". In questi giorni Davide Casaleggio commemora suo padre Gianroberto a cinque anni dalla scomparsa. Allo stesso tempo è impegnato in una battaglia per il futuro ... Che cosa succede nel caos 5 Stelle? Dal "servizio taxi" offerto agli interessi stranieri fino al "partito di Casaleggio", il punto di Nicola Biondo ...